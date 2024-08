POL-PPMZ: Mainz - die Geschichte hinter der Schildkröte

Polizeipräsidium Mainz

Mainz - die Geschichte hinter der Schildkröte

Mainz

Aufgrund zahlreicher Nachfragen, ergänzen wir die Geschichte der kleinen Schildkröte. Die Besitzerin hat uns dazu Fotos und Infos zur Verfügung gestellt.

Plitsch ist eine europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis), ca. 2 ½ Jahre alt und weiblich. Sie lebt mit Ihrer Schwester Platsch in einem kleinen Teich friedlich (!) mit ein paar Fischen zusammen. Sie wiegt in etwa so viel wie ein Päckchen Butter und passt in eine Hand. Ihr Panzer ist stärker gemustert als der von Platsch. Lieblingsspeise sind Schnecken, von denen es dieses Jahr reichlich gab.

Das Bild des Spielkartons hängt an, weil die Polizisten Plitsch in diesem zurückbrachten... was ein unglaublicher Zufall ist. Die Namen der Schildkröten stammen aber nicht von diesem Spiel.

