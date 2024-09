POL-SU: Seniorin auf Parkplatz eines Supermarkts von E-Scooter-Fahrer angefahren

Eitorf (ots) - In der Nacht von Montag (02. September) auf Dienstag (03. September) sind Unbekannte unerkannt mit dem Bargeld der Mertener Schlossgespenster entkommen. Die Einbrecher sind vermutlich durch die Haupttür in den Kindergarten am Kirchweg in Eitorf-Merten gelangt und haben in sämtlichen Räumen nach Diebesgut gesucht. In einem der Büros entdeckten sie eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro in bar. ...

