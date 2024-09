Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Autos abgebrannt - Polizei verdächtigt Brandstiftung

Sankt Augustin (ots)

Am Montagabend (02. September) wurden die Feuerwehr und die Polizei zur Ernststraße in Sankt Augustin-Menden gerufen, da dort zwei Fahrzeuge in Höhe der Einmündung "Krumme Lanke" in Flammen stehen sollten. Als die Polizei eintraf, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Beide Autos, ein Ford Focus und ein Opel Vivaro, waren vollständig in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen. Eine nahegelegene Hecke wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der Brandverhältnisse scheint es unwahrscheinlich, dass das Feuer von einem Fahrzeug auf das andere übergegriffen hat.

Nach Aussage von Anwohnern soll es um etwa 23.00 Uhr verdächtige "Knallgeräusche" gegeben haben. Eine Zeugin berichtete, dass sie aufgrund dieser Geräusche aus dem Fenster gesehen habe und beide Fahrzeuge im gleichen Ausmaß brannten.

Angesichts der Gesamtsituation ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Wer hat etwas Verdächtiges in Zusammenhang mit dem Brand bemerkt? Hinweise können unter der Telefonnummer 02241 541-3321 an die Polizei gegeben werden. (Bi)

