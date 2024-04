Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Saalfeld (ots)

In der Beulwitzer Straße in Saalfeld ertappte gestern Abend eine Anwohnerin einen Einbrecher. Der Mann, welcher selbst Bewohner des Mehrfamilienhauses ist, hatte gegen 23 Uhr eine Kellertür aufgebrochen und Gegenstände zum Abtransport bereitgelegt. Die Eigentümerin des Kellers bemerkte dies und informierte die Polizei. So gelang es, den 53-Jährigen von der weiteren Tatausführung abzuhalten und die besagten Gegenstände an die Eigentümerin wieder zu übergeben. Ob bereits etwas durch den nunmehr Beschuldigten, vor Bemerken durch die Bewohnerin, abtransportiert wurde ist Gegenstand der aktuell geführten Ermittlungen.

