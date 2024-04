Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu mehreren Verkehrsstraftaten gesucht

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 05.04.2024, gegen 16:10 Uhr, befuhr der bisher unbekannte Fahrer eines Kleinkraftrades Simson, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, die Ortsverbindungsstraße zwischen Schönbrunn und Bad Lobenstein. In Begleitung des Kleinkraftrades Simson war ein Leichtkraftrad MZ mit Saalfelder Kennzeichen. Der Fahrer der Simson soll in der Folge einen roten Kleinwagen der Marke Skoda Citigo im Bereich des Ortseinganges von Bad Lobenstein überholt haben. Da an der Simson kein Versicherungskennzeichen angebracht war, besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Den Sachverhalt meldete ein Zeuge der Polizei, sodass die Ermittlungen gegen den unbekannten Simson Fahrer aufgenommen wurden. Zeugen, welche Angaben zu dem Fahrzeugführer der Simson oder der MZ machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0087309 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Am 07.04.2024 wurden Beamte der PI Saale-Orla gegen 17:35 Uhr in Görkwitz auf den Fahrer eines Kleinkraftrad Simson aufmerksam. Da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, sollte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser Kontrolle entzog sich der Fahrzeugführer und flüchtete in der Folge vor den Beamten. Die Flucht verlief von Görkwitz bis in die Ortslage Oettersdorf. Der Fahrzeugführer befuhr dann die Ortslage Ottersdorf mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit und konnte durch die Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden. Die Flucht konnte allerdings mittels Video dokumentiert werden. Zeugen, welche Angaben zu dem Fahrzeugführer der Simson machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0088430 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Am 06.04.2024 wurde gegen 15:08 Uhr durch einen Zeugen mitgeteilt, dass dieser gerade ein Motorrad/Enduro mit Elektroantrieb feststellte, welches ohne amtliches Kennzeichen, die Ortslage Ebersdorf befuhr. Der Fahrer fuhr in der Folge weiter in Richtung Gewerbegebiet. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer ergibt sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, weshalb derzeit Ermittlungen geführt werden. Zeugen, welche Hinweise auf die Identität des Fahrzeugführers geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0087888 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell