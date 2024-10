Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 06.10.2024 aus dem Landkreis Ravensburg.

Wolfegg

Oldtimer-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Der 56-jährige Fahrer befuhr am Samstagmorgen mit seinem Oldtimer die L 324 über Grund in Richtung Wolfegg. Im Verlauf der dort ansteigenden Fahrbahn verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck brach aus und der Pkw schleuderte seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Oberschwabenklinik Ravensburg geflogen. An dem Oldtimer entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Weingarten

16-jähriger mit "frisiertem" Roller erwischt.

Einen Motorrollerfahrer kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg am Samstagabend gegen 23.00 Uhr in der Ravensburger Straße. Der Verdacht, dass der Roller zu schnell war, bestätigte sich auf dem Rollenprüfstand. Das Ergebnis war, dass mit dem Roller eine Geschwindigkeit bis zu 90 km/h gefahren werden konnte. Der Roller wurde als Beweismittel sichergestellt; auf den 16-jährigen kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Ravensburg

Fahrzeug gestreift - Polizei sucht Zeugen

Ein abgestellter Pkw VW wurde am Samstag in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz Bechtergarten in der Parkstraße angefahren. Der VW wurde im Bereich der vorderen Stoßstange touchiert; der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

