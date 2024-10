Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autoscheibe eingeschlagen

Eine Autoscheibe eingeschlagen hat ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Nothaldenstraße in Laiz. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde aus dem geparkten BMW nichts gestohlen. Hinweise von Personen, die zwischen 23 Uhr und 16.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise gegeben können, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sauldorf

Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer hat am Samstagmorgen gegen 1 Uhr auf der B 313 seinen Wagen zu Schrott gefahren und im Anschluss einfach das Weite gesucht. Der Mann war auf dem Gemeindeverbindungsweg vom Meßkirch kommend unterwegs und wollte an der Einmündung offenbar rechts auf die Bundesstraße einbiegen. Dort fuhr er jedoch mit hoher Geschwindigkeit über die B 313 einen Abhang hinab und kollidiert mit mehreren Bäumen. Während an seinem Auto Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden sein dürfte, verließ der Unfallverursacher seinen Wagen offenbar unverletzt und lief davon. Polizisten konnten den 31 Jahre alten Verantwortlichen ermitteln und leiteten ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

Meßkirch

Selbstbedienungshäuser aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen kurz vor drei Uhr in der Deponiestraße drei Selbstbedienungshäuser eines Hühnerhofs aufgebrochen. Der Dieb stahl einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag und richtete bei seiner Tat mehrere hundert Euro Sachschaden an. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, in der Kolpingstraße ermittelt die Polizei Bad Saulgau und bittet um Hinweise. Mutmaßlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren stieß ein Unbekannter gegen einen geparkten Skoda, richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an und suchte im Anschluss das Weite. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07581/482-0 entgegen

Pfullendorf

Nach Unfall geflüchtet

Noch unbekannt ist der Verursacher eines Unfalls, der sich zwischen Samstag und Sonntag auf der L268 ereignet hat. Den Unfallspuren zufolge war der Verantwortliche von der L 201 kommend auf der L 268 in Richtung Kleinstadelhofen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam mehrfach nach rechts und links von der Fahrbahn ab und richtete an der Verkehrseinrichtung mehrere tausend Euro Sachschaden an. Anschließend fuhr er davon, ohne den Unfall zu melden. Aufgrund des Schadensbildes vor Ort und auslaufender Betriebsstoffe gehen die Ermittler davon aus, dass am Fahrzeug des Verursachers ebenfalls deutlicher Sachschaden entstanden sein dürfte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

