Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B108 am Abzweig Kronskamp

Laage/ B108 (ots)

Gegen 08:45 Uhr ereignete sich auf der B108 auf Höhe des Abzweiges Kronskamp ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge.

Nach gegenwärtigem Stand der Verkehrsunfallermittlung befuhr die Fahrerin eines PKW die Landesstraße 39 aus Richtung Kronskamp, um an der Ampelkreuzung der B108 nach links in Richtung Dummerstorf abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die Fahrerin des PKW den vorfahrtberechtigten LKW, welcher aus Richtung Dummerstorf in Richtung Laage unterwegs gewesen ist. Ein Zusammenstoß konnte seitens beider Verkehrsunfallbeteiligter nicht verhindert werden.

Die Fahrerin des PKW sowie eine Beifahrerin und auch der Fahrer des LKW wurden im Rahmen des Unfallgeschehens leicht verletzt. Ein ebenfalls im PKW befindliches, fünfjähriges Kind wurde nach erster Einschätzung schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Rostocker Klinik gebracht. Zum Verletzungsbild aller Beteiligten liegen aktuell keine Angaben vor.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Der Verkehr konnte durch die Einsatzkräfte halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Zur Realisierung der polizeilichen Maßnahmen befanden sich Polizeikräfte der Reviere Güstrow und Bützow sowie der Autobahnpolizei im Einsatz.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach einer Ersteinschätzung auf mindestens 20.000 Euro bewertet.

Die eingeleiteten Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache werden im Weiteren durch die Kriminalpolizei realisiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell