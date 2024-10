Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5 - AS Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: In Autobahnabfahrt von Fahrbahn abgekommen - 15 500,- Euro Sachschaden

Walldorf (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi die BAB 5 in Richtung Heidelberg. An der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch fuhr der 19-Jährige von der Autobahn ab. Hier verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb entstand an seinem Audi ein Schaden von ca. 15 000,- Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird mit ca. 500,- Euro beziffert. Der Audi, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

