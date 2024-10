POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss beim Abbiegen Entgegenkommenden übersehen - 24 000,- Euro Sachschaden

Schönau (ots) - Am Freitagabend, gg. 21 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Mercedes-Benz Sprinter in Schönau die Weinheimer Straße in Fahrtrichtung Altneudorf. Aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes touchierte er während der Fahrt einen geparkten Opel sowie einen Peugeot. Alle drei Fahrzeuge wurden hierdurch stark beschädigt und waren nicht ...

