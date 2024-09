Polizeidirektion Hannover

POL-H: Radfahrerin bei Unfall in Neustadt am Rübenberge lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 17.09.2024, ist eine 63-jährige Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die 63-jährige Hannoveranerin gegen 14:50 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße "Großer Weg" in Richtung Leinestraße. Zur selben Zeit war ein 68-jähriger Mann aus Neustadt am Rübenberge mit seinem BMW in gleicher Richtung unterwegs. Als sich beide in einer Linkskurve auf einer Höhe befanden, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 63-Jährige stürzte und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte die Hannoveranerin nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet der Verkehrsunfalldienst um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /rod, dd

