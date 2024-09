Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsbeeinträchtigungen am 20.09.2024 in Hannovers Nordstadt

Hannover (ots)

Am Freitag, 20.09.2024, rechnet die Polizei aufgrund zweier Kundgebungen mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Engelbosteler Damm und im Stadtgebiet Hannover. Ab 12:00 Uhr veranstaltet der Verein "wasmitherz e.V." eine stationäre Versammlung zum Thema "Nutzung von öffentlichem Raum und Erhöhung von Lebensqualität". Zeitgleich versammeln sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Fridays for Future-Bewegung" "Am Küchengarten", um von dort aus ab 12:30 Uhr über den Goetheplatz, die Goseriede und die Straßen "Am Klagesmarkt" und "An der Christuskirche" ebenfalls in Richtung Engelbosteler Damm zu ziehen und sich der dortigen Kundgebung anzuschließen.

Im Bereich des Engelbosteler Damms zwischen der Kopernikusstraße und der Paulstraße richtet die Polizei Straßensperrungen ein. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr werden folgende Kreuzungen gesperrt:

- Engelbosteler Damm/ An der Lutherkirche/ Kopernikusstraße - Engelbosteler Damm/ Gerhardtstraße - Engelbosteler Damm/ Asternstraße - Engelbosteler Damm/ Paulstraße.

Darüber hinaus ist die Einfahrt für den Lkw-Verkehr über 7,5t in den Engelbosteler Damm von der Schloßwender Straße/ Arndtstraße bis zur Kopernikusstraße ab 14:00 Uhr verboten.

Zudem werden Halteverbote im Bereich der Versammlungsfläche auf dem Engelbosteler Damm sowie an den Ecken Engelbosteler Damm/ Gerhardstraße sowie Engelbosteler-Damm/Asternstraße von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr eingerichtet.

Die Polizei weist daher auf mögliche Beeinträchtigungen des Verkehrs hin und bittet die Bevölkerung, diesen Bereich weiträumig zu umfahren oder auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen. /rod, nash

