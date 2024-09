POL-H: Zeugen gesucht: Unbekannte beschmieren Landtagsgebäude mit roter Farbe

Hannover (ots) - Der 71-jährige Mann aus Hannover-List ist in den frühen Morgenstunden des Freitags, 13.09.2024, angetroffen worden. Der Senior wurde am Donnerstag, 12.09.2024, vermisst gemeldet und wurde seitdem von der Polizei gesucht. Gegen 05:00 Uhr wurde der 71-Jährige von einem Mitarbeiter des Pflegeheims in der Stadtbahn in Hannover erkannt und zurück in die ...

mehr