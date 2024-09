Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Täter erbeuten Musikbox und schlagen gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein - Wer erkennt die abgebildeten Personen?

Nordhausen (ots)

Am Freitag wandte sich die Landespolizeiinspektion Nordhausen an die Bevölkerung, um sachdienliche Hinweise durch Zeugen zu erlangen. Zwei Täter entwendeten eine Musikbox von einem Geschädigten in einem Einkaufszentrum am Pferdemarkt in Nordhausen. Anschließen wirkten sie gewaltsam auf den Mann ein. Es wird seither wegen räuberischem Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Nordhäuser Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung. Durch Ihre Hinweise konnten wir die Identität der Tatverdächtigen klären und das Ermittlungsverfahren weiter vorantreiben.

