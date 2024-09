LPI-NDH: Unbekannte verursachen Wasserschaden

Eichsfeld (ots) - Neben mehreren "Blechunfällen" ereigneten sich im Eichsfeld am Wochenende zwei Unfälle mit Personenschaden. Am Samstag stürzte gegen 17:05 Uhr ein 59 jähriger Motorradfahrer zwischen Bischofferode und Großbodungen in einer Rechtskurve und landete verletzt im Straßengraben. Abgesehen von einem gebrochenen Arm hatte der Fahrer Glück im Unglück, auch da Unfallzeugen sofort 1.Hilfe leisteten. Am Sonntag gegen 14:50 Uhr stürzte eine 79 jährige ...

