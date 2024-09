Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Harztor

wenn ein Baum fällt..

Nordhausen (ots)

Man kann sicher darüber philosophieren, was denn eher oder häufiger eintritt, dass ein Baum so von sich aus fällt oder dass er gefällt wird. Wenn man aber der Tatsache gegenübersteht, dass der Baum, im konkreten Fall ein Kirschbaum, nun liegt, obwohl er stehen müsste, löst das in der Regel keine polizeilichen Ermittlungen aus, ob er einfach umgefallen ist oder gefällt wurde. Anders in der Gemeinde Harztor, in Ilfeld. Hier sah sich die Nordhäuser Polizei am Samstagabend aufgrund folgender, hier kurzgefasster Beschreibung des Abends zu Ermittlungen veranlasst. Ein "Grillerchen" habe man im Garten, indem auch der Baum bisher prächtig gedieh, veranstaltet. Dem Alkohol habe man sich zu mehreren hingegeben. Dann habe man ein kleines Feuer in einer Feuerschale angezündet. Dann war der Abend beendet, man sei seiner Wege gegangen. Das soll so gegen 20:00 Uhr gewesen sein. Der letzte Mann im Garten sei dort eingeschlafen. Ein lautes Knarren habe ihn geweckt. Dann habe der Baum dagelegen. Umgesägt. Gewollt habe man das nicht. So wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung bei der Polizei eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell