Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierte Fahrradfahrer unterwegs

Kyffhäuserkreis (ots)

Am späten Samstagabend wurde in der Ortslage Bad Frankenhausen ein 56-jähriger Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,83 Promille. Es wurde in der Folge eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Laufe der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in Greußen eine weitere Trunkenheitsfahrt festgestellt. Auch hier war ein 25-Jähriger mit seinem Fahrrad, diesmal in der Ortslage Greußen, unterwegs. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,02 Promille. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, sowie ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell