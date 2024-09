Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufmerksame Bürgerin meldet betrunkenen Motorradfahrer

Sondershausen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 31.08.2024, rief eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei an und teilte einen offensichtlich betrunkenen Motorradfahrer mit. Sie konnte beobachten, wie der Motorradfahrer zunächst auf der Hospitalstraße augenscheinlich gestürzt war und ihm von anderen Passanten geholfen wurde, wieder aufzusteigen. In der weiteren Folge bog der Motorradfahrer in die Straße An der Hardt ab und touchierte dort einen leichten Erdwall, wodurch er wieder mit seinem Motorrad umfiel. Die Zeugin wollte dem gestürzten Kradfahrer helfen. Hierbei bemerkte sie seine verwaschene Aussprache sowie unsichere Bewegung und rief die Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung durch die eingesetzten Beamten konnte bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest bei dem 58-jährigen Kradfahrer ein Wert von 2,63 Promille gemessen werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

