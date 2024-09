Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Einfluss berauschender Mittel

Heldrungen (ots)

Der 27-jährige Fahrer eines schwarzen PKW BMW 316er befuhr die L3086 von Reinsdorf kommend in Richtung Heldrungen. In der letzten Linkskurve in Richtung Heldrungen, kam er auf Grund unangemessener Geschwindigkeit erst nach rechts und in der weiteren Folge kurz nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich anschließend wieder auf der Straße und kam mit Blickrichtung nach Reinsdorf mit seinem Pkw zum Stillstand. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Die Fahrbahn wurde durch Gras und Erdreich verschmutzt, so dass diese durch die Freiwillige Feuerwehr gesäubert werden musste. Der Fahrer wurde einer freiwilligen Alkohol- und Drogenkontrolle unterzogen. Der Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine / Methamphetamine. Bei dem BMW-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell