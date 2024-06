Mannheim (ots) - Ein 28-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Waldhofstraße in Richtung Luzenberg. Auf Höhe der Haltestelle Neuer Meßplatz bog er nach links in Richtung Untermühlaustraße ab und übersah hiebei die anfahrende Straßenbahn. Der Opel-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. In der Straßenbahn wurden keine Fahrgäste ...

