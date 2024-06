Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn - PM 2

Mannheim (ots)

Ein 28-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Waldhofstraße in Richtung Luzenberg. Auf Höhe der Haltestelle Neuer Meßplatz bog er nach links in Richtung Untermühlaustraße ab und übersah hiebei die anfahrende Straßenbahn. Der Opel-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. In der Straßenbahn wurden keine Fahrgäste verletzt. Da die Straßenbahn durch die Kollision aus den Gleisen gehoben wurde, musste diese geborgen und der Verkehr hierzu entsprechend umgeleitet werden. Die Schadenshöhe ist nach wie vor noch nicht bezifferbar.

Um 11:30 Uhr war die Bergung der Straßenbahn beendet. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell