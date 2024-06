Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrunkener greift Ordnungsdienst an

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Sonntag (23.06.2024) urinierte ein alkoholisierter 23-Jähriger in den Grünstreifen. Als er im Anschluss vom Ordnungsdienst kontrolliert wird, griff er diese an.

Gegen 23.15 Uhr beobachtete der Ordnungsdienst den jungen Mann als dieser in einen Grünstreifen in der Melli-Beese-Straße urinierte. Bei der Kontrolle wollte der Mann seine Personalien nicht angeben und griff die drei Ordnungsdienst-Mitarbeiter an. Die Ordnungsdienst-Mitarbeiter brachten den 23-Jährigen unter Kontrolle und verständigen im Anschluss die Polizei.

Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wurden durch den Angriff leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen.

