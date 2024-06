POL Schwaben Nord: Nicht jeder freut sich über eine Abkühlung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Göggingen - In der Nacht von Sonntag (23.06.2024) auf Montag (24.06.2024) geriet Am Bühl ein Holzschuppen in Brand. Gegen 23.00 Uhr griff das Feuer auf den Holzschuppen über. Der Holzschuppen brannte vollständig ab. An den Nachbargebäuden entstand durch die Rauchentwicklung ebenfalls ein Sachschaden. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah und konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende ...

mehr