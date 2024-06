POL Schwaben Nord: Nach Tötungsdelikt - aktueller Ermittlungsstand

Augsburg (ots) - Adelsried - Am Freitag (21.06.2024) gegen 18.00 Uhr verursachte ein 26-jähriger Mann einen Unfall und flüchtete von der Unfallstelle. Polizisten stellten ihn auf der Autobahn fest. Eine Zeugin (Ersthelferin) des Unfalls wird von der Polizei dringend gesucht. Der 26-Jährige fuhr mit seinem grauen Mazda MX5 vom Kreisverkehr bei Adelsried auf die Autobahn auf. In der Kurve touchierte er die Leitplanke. An ...

