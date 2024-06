Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Adelsried - Am Freitag (21.06.2024) gegen 18.00 Uhr verursachte ein 26-jähriger Mann einen Unfall und flüchtete von der Unfallstelle. Polizisten stellten ihn auf der Autobahn fest. Eine Zeugin (Ersthelferin) des Unfalls wird von der Polizei dringend gesucht.

Der 26-Jährige fuhr mit seinem grauen Mazda MX5 vom Kreisverkehr bei Adelsried auf die Autobahn auf. In der Kurve touchierte er die Leitplanke. An der Leitplanke entstand ein Schaden von rund 450 Euro. Der Schaden am Fahrzeug wird nach ersten Schätzungen auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Eine unbekannte Frau (Ersthelferin), die hinter dem Mazda fuhr, hielt ebenfalls an, um dem 26-Jährigen zu helfen. Da die Auffahrt durch die beiden Fahrzeuge blockiert war, fuhren sie auf den Parkplatz der dortigen Autobahnkapelle. Dort stellte der 26-Jährige fest, dass sein vorderes Kennzeichen offensichtlich bei dem Unfall verloren gegangen war. Deshalb fuhr er noch einmal zur Unfallstelle zurück. Anschließend fuhr er wieder auf die Autobahn. Dort sahen die Beamten das Unfallfahrzeug. Sie hielten den 26-Jährigen an. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 26-jährigen Fahrer wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,5 Promille.

Die Verkehrspolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen Unfallflucht gegen den 26-Jährigen. Zeugen, insbesondere die Ersthelferin, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0821/323-2010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell