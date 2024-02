Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0127

Nach einem räuberischen Diebstahl in der Stadtbahn S 2 in Dortmund in der Nacht zu Freitag (2. Februar) sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg ein Mann aus Castrop-Rauxel (42 Jahre) gegen 4:20 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof in die Stadtbahn S 2 in Fahrtrichtung Essen. In der Bahn sprach ihn ein unbekannter Mann an. Im Verlauf des Gesprächs fragte der Unbekannte, ob er sich für ein Telefonat sein Mobiltelefon ausleihen könne. Der 42-Jährige händigte dem Mann sein Mobiltelefon aus.

Als die Stadtbahn an der Haltestelle Dortmund-Mengede anhielt, verließ der Unbekannte samt Mobiltelefon die Bahn. Daraufhin lief der Castrop-Rauxeler ihm hinterher. Nachdem er den Flüchtigen eingeholt hatte, hielt der Unbekannte ihm ein Messer entgegen und ergriff den Kragen seiner Jacke. Anschließend ließ er von dem 42-Jährigen ab und flüchtete.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 1,80 m groß - blonde Haare - weiß-schwarze Jacke - blaue Jeans - schwarze Umhängetasche

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

