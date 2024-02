Polizei Dortmund

POL-DO: Ende gut, alles gut: Inhaber von gestohlenem Fahrrad meldet sich kurz nach Festnahme des Diebes bei der Polizei

Dortmund (ots)

Ermittlungserfolg für die Dortmunder Polizei im Rahmen der Arbeit im Präsenzkonzept Fokus: Am Mittwoch (31. Januar) konnten Zivilbeamte gegen 18 Uhr in der Innenstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen. Dank der couragierten Arbeit der ermittelnden Beamten ging es für den Festgenommenen nach einer Nacht im Polizeigewahrsam sofort in Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt.

Der 40-jährige Dortmunder verhielt sich zunächst schon auf dem Hansaplatz auffällig - dort hatten die Polizisten den Mann erstmals erblickt. Augenscheinlich hielt er Ausschau nach einer günstigen Tatgelegenheit, so ging der Mann etwa in die Hocke und begutachtete vermutlich die Fahrradschlösser.

Schlussendlich erwischten die Beamten den Mann dabei, wie er an der Kampstraße mit einer Holzlatte ein Fahrradschloss knackte und im Anschluss unmittelbar versuchte, zu flüchten. Die Zivilbeamten entschieden sich für einen Zugriff und brachten den Mann ins Polizeigewahrsam. Hier kam heraus: Der Mann wurde bereits zu mehreren Freiheitsstrafen verurteilt, welche zur Bewährung ausgesetzt waren.

Besonders schön ist im Übrigen das Ende dieser Geschichte: Der Inhaber des Fahrrads tauchte nur kurze Zeit später auf der Citywache auf, um den Diebstahl seines Fahrrades anzuzeigen. Das war aber nicht mehr nötig - der Mann bekam sein Fahrrad sofort wieder.

Im Rahmen des Präsenzkonzepts Fokus haben Dortmunder Polizeibeamte in dieser Woche über 150 Personen und rund drei Dutzend Fahrzeuge kontrolliert. Rund 60 Platzverweise und sieben Strafanzeigen belegen die Sinnhaftigkeit der polizeilichen Präsenz im bestreiften Bereich. Darüber hinaus wurden über 20 Verwarngelder wegen Verkehrsverstößen erhoben und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

