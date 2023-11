POL-MFR: (1351) Mehrere Schüler bei Busunfall verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Freitagvormittag (17.11.2023) griff ein mutmaßlicher Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt einen Mitarbeiter eines Kaufhauses an. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen. Gegen 11:00 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Nürnberger Innenstadt auf einen jungen Mann aufmerksam, welcher versuchte eine Umhängetasche zu entwenden. ...

