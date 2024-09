LPI-NDH: Einbruch in Vereinsheim

Artern (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in Artern ein Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der durchgeführten Atemalkoholkontrolle konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,92 Promille festgestellt werden. Der nunmehr Beschuldigte war mit den weiteren polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden, weswegen er sich von der Kontrollstelle entfernen wollte, so dass im weiteren Verlauf Zwangsmaßnahmen in Form von einfacher körperlicher Gewalt ...

mehr