Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motocross-Motorad beschädigt Streifenwagen in Werther

Nordhausen (ots)

Nicht zum ersten mal meldeten sich am Samstag Abend Anwohner aus Werther bei der Nordhäuser Polizei, denen der Fahrer einer "Voll-Cross-Maschine" erheblich auf die Nerven ging. Der bewegte sich mit dem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Motorrad in und um die Ortslage Werther, machte Lärm und Staub. Einer Streife der Nordhäuser Polizei gelang es, das Fahrzeug noch in der Ortslage Werther aufzunehmen. Vor der Baustelle mitten im Ort hielt der Motorradfahrer. Die Beamten forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Was zunächst entspannt und nach einsichtiger Mitwirkungsbereitschaft an der Verkehrskontrolle aussah, entpuppte sich als irrige Annahme. Unter Vollgas wendete der Fahrer plötzlich. Das durchdrehende Hinterrad deckte die Beamten mit Split ein und zu allem Überfluss kollidierte das Motorrad noch mit dem Streifenwagen. Der Fahrer entkam. Eine Nacheile war nicht mehr möglich, da der beschädigte Streifenwagen nicht mehr fahrbereit war. Gegen den Motorradfahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Motorrad oder zum Fahrer machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

