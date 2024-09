Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bodenverunreingung Weidenbach

Nordhausen (ots)

Ihr Navi aktualisieren wird wohl die 59jährige Fahrerin eines schwarzen Pkw Skoda Octavia. Im Vertrauen auf ihr "technisches Wunderwerk" befuhr die ortsunkundige Fahrerin am 30.08.2024 / 12:00 Uhr einen für Pkw nahezu unpassierbaren Wirtschaftsweg von Asbach-Sickenberg kommend in Richtung Weidenbach. Das Fahrzeug setzte dabei mehrfach auf, wodurch die Ölwanne aufriss und Motoröl austrat. Sie setzte jedoch die Fahrt fort und wurde später in Bernterode (bei Heiligenstadt) angehalten. Die ausgetretene Betriebsflüssigkeit wurden durch Feuerwehr und Umweltdienst gebunden und aufgenommen. Gegen die Fahrerin des Skoda wurde Anzeige wegen Bodenverunreinigung erstattet.

