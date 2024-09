Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: flüchtiger Mopedfahrer Bernterode (Breitenworbis)

Nordhausen (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte der PI Eichsfeld am 30.08.2024 / 21:30 Uhr in der Ortslage Bernterode (bei Breitenworbis) zwei Personen auf einem Moped fest. Beim Erblicken des Streifenwagens wurde das Licht am Moped ausgeschaltet und sich einer möglichen Kontrolle durch Flucht entzogen. Dies weckte natürlich sofort das Interesse der Beamten und im Rahmen der Fahndung wurde das Fahrzeug mit den dazugehörigen Personen (beide männlich, 17 Jahre alt) in der Nähe eines Waldes auf einem Feld festgestellt. Das Moped wies erhebliche bauliche Veränderungen auf, welche eine Leistungssteigerung zur Folge hatten. Der Fahrzeugführer war aber nicht im Besitz der dafür erforderlichen Führerscheinklasse. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet und das Moped zur weiteren Begutachtung sichergestellt. Aufgrund der Minderjährigkeit des Jugendlichen wurden diese nach Abschluss der Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

