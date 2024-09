Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Weißenborn

Nordhausen (ots)

Am 30.08.2024 / 18:00 Uhr ereignete sich auf der L 2060 zwischen Zwinge und Weißenborn ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Der 21jährige Fahrer eines Pkw Honda Civic fuhr in Richtung Weißenborn und beabsichtigte, an einer unübersichtlichen Stelle einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden blauen Pkw Opel Corsa, der von einer 30jährigen Frau geführt wurde. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Die Fahrzeugführer wurden verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000,-EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 21jährigen wegen dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

