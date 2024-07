Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: LKW verschiebt beim Rangieren nachfolgenden PKW um 15 Meter

Merzig (ots)

Am Freitag, dem 12.07.2024, befuhr gegen 07:12 Uhr ein LKW-Fahrer von der Hilbringer Brücke kommend die Lothringer Straße in Merzig auf die dortige Baustelle an der Bahnunterführung zu. Dabei bemerkte er scheinbar zu spät, dass die Umleitungsstrecke höhenbegrenzt ist. Nachdem er seinen Fehler bemerkte, hielt er an und setzte bis zur Einmündung in Richtung Besseringen zurück. Dabei übersah er, dass ein weiterer PKW ihm gefolgt war und hinter dem nun stehenden LKW angehalten hatte. Beim Zurücksetzen kollidierte der LKW dann mit dem hinter ihm stehenden PKW und schob diesen etwa 15 Meter nach hinten. Ohne auf den Unfall zu reagieren, bog der LKW dann im Anschluss in Richtung Besseringen ab. Ein Zeuge konnte lediglich noch beobachten, dass der LKW in der Folge auf der Querspange Besseringen in Richtung Luxemburg auf die Autobahn auffuhr. Da der unfallbeteiligte PKW erheblich beschädigt und der LKW-Fahrer gänzlich unbekannt ist, sucht die Polizei Merzig dringend nach Zeugen des Unfalls. Von dem LKW ist bisher nur bekannt, dass er einen weißen Auflieger mit blauer Aufschrift und ein gelbes Nummernschild mit schwarzer Schrift hat.

