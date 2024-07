Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfallflucht in Merzig mit unbekanntem Geschädigten

Merzig (ots)

Am 27.06.2024, gegen 19:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz bei der Stadthalle in Merzig zu einem Verkehrsunfall, bei dem vermutlich ein blauer Audi mit MZG-Kreiskennzeichen (näheres nicht bekannt) beschädigt wurde. Das Schadensereignis wurde durch den Verursacher erst am Folgetag gemeldet, weshalb der Geschädigte nicht mehr festgestellt werden konnte. Der Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell