Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: POL-MZG: Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr in Perl

Perl (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 22.06.2024 auf Sonntag, den 23.06.2024, wurde durch einen Zeugen, um 01:46 Uhr, mitgeteilt, dass im Bereich der Trierer Straße / B407 in der Ortslage Perl, sämtliche, am Fahrbahnrand befindlichen Leitpfosten aus ihren Verankerungen gelöst und augenscheinlich wahllos auf der Fahrbahn platziert wurden. Durch die Hindernisse mussten, nach Angaben des Zeugen, passierende Fahrzeugführer verlangsamen und ausweichen. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der übermittelte Sachverhalt zutreffend war. Insgesamt konnten neun Leitpfosten auf der Fahrbahn festgestellt werden. Hinweise auf den Täter konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlangt werden. Die Polizeiinspektion Merzig bittet nun, dass sich gefährdete Fahrzeugführer, und Personen die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, bei ihr melden. Die Polizeiinspektion Merzig ist unter der Rufnummer 06861-7040 oder per E-Mail: PI-MZG@polizei.slpol.de zu erreichen.

