BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet gesuchte Mörderin am Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Bundespolizisten insgesamt 159 Straftaten am Flughafen Frankfurt am Main festgestellt. Zudem sprachen die Beamten 21 Zurückweisungen aus und vollstreckten 10 Haftbefehle. Die Bundespolizisten leiteten gegen 76 Personen allein wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein Ermittlungsverfahren ...

