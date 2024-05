Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Ein falscher Handwerker hat sich am Samstag gegen 13.30 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Frau in der Berliner Straße verschafft und sie anschließend bestohlen. Der Unbekannte klingelte an der Haustür einer 77-jährigen und gab an, die Heizung ablesen zu müssen. In ...

