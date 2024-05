POL-KN: Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Konradigasse - Polizei sucht Zeugen (04.05.2023)

(Konstanz) (ots) - Am Freitagabend ist es auf der Fritz-Arnold-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist. Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Kombis überholte gegen 17.45 Uhr in stadteinwärtige Richtung einen Motorradfahrer und scherte zu knapp vor diesem ...

mehr