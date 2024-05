Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfall zwischen Radfahrerin und Fußgänger- zwei leicht Verletzte (06.05.2024)

Deißlingen (ots)

Am Montag, gegen 9.45 Uhr, ist es auf der Stauffenbergstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen davongetragen haben. Eine 49 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war auf der Stauffenbergstraße von Lauffen herkommend in Richtung Deißlingen unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 35 querte ein 50-jähriger Fußgänger die Straße. Hierbei trat er zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Beim Erkennen des Mannes versuchte die Radfahrerin noch durch Bremsen eine Kollision zu verhindern, prallte in der Folge aber trotzdem mit dem Fußgänger zusammen. Hierbei stürzte die Frau über den Lenker auf die Straße und verletzte sich leicht. Auch der Fußgänger zog sich leichte Verletzungen am Oberschenkel zu. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die beiden am Unfallort medizinisch. Während der 50-Jährige anschließend des Weges gehen konnte, musste die 49-jährige Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell