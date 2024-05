Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg a.N. A81/ Lkr. Tübingen) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden (04.05.2024)

Rottenburg a.N. A81 (ots)

Am Samstag, gegen 18.15 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro entstanden ist. Eine 44-Jährige fuhr mit einem VW Bus auf der A81 in Richtung Stuttgart. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A5 eines 39-Jährigen, der auf den VW auffuhr. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Abschlepper kümmerten sich um die beschädigten Wagen.

