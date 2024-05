Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte beschädigen eine Haustür- Zeugen gesucht (04.05.2024)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, in der Kampitschstraße passiert ist. Unbekannte klingelten an einer Haustür. Nachdem die Bewohner nicht öffneten, schlugen die Täter gewaltsam gegen die Scheibe der Haustür und beschädigten diese. Ein Zeuge, der den Knall hörte konnte kurz darauf eine Gruppe von etwa sechs Jugendlichen die Straße entlanglaufend sehen. Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet die Polizei Rottweil, Tel. 0741 477-0.

