Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei stoppt Auto mit 12 Personen (05.05.2024)

Rottweil (ots)

In Rottweil haben Beamte des Polizeireviers Rottweil am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, einen VW Passat angehalten, in dem ein 39-Jähriger insgesamt noch weitere elf Personen, darunter sieben Kinder beförderte. Auf der Straße "Unterdorf" kam der VW-Fahrer den Polizisten entgegengefahren. Hierbei konnten diese erkennen, dass im Frontbereich des Wagens anstatt zwei Personen bereits drei saßen. Woraufhin sie den Streifenwagen wendeten und den Autofahrer einige hundert Meter weiter am Waldrand stoppten. Sie staunten nicht schlecht, als aus dem Passat insgesamt zwölf Personen, fünf Erwachsene und sieben Kinder, ausstiegen. Für sechs der Kinder wäre wegen ihres Alters und ihrer Größe jeweils ein Kindersitz erforderlich gewesen. Gegen den 39-jährigen Fahrer leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell