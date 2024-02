Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Meschede (ots)

Am Samstag, 03.02.2024 befuhr gegen 13:06 Uhr eine 38-jährige Frau aus Meschede die L 541 (Freienohler Straße) aus Richtung Freienohl in Richtung Berge. An der Einmündung zur Straße "Zur Heidewiese" mussten zwei vor ihr befindliche Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Die 38-jährige Frau konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf die vor ihr haltenden Fahrzeuge auf. Hierbei zogen sich 3 Personen leichte Verletzungen zu und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. (Schl.)

