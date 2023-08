Kleve-Warbeyen (ots) - Am Dienstag (29. August 2023) kam es gegen 15:55 Uhr auf der Emmericher Straße (B220) in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter männlicher Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem braunen Seat Toledo die Emmericher Straße in Fahrtrichtung Emmerich und setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholvorgang an. Der Mann beabsichtigte einen ...

