Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Unfallverursacher flüchtet

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Dienstag (29. August 2023) kam es gegen 15:55 Uhr auf der Emmericher Straße (B220) in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter männlicher Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem braunen Seat Toledo die Emmericher Straße in Fahrtrichtung Emmerich und setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholvorgang an. Der Mann beabsichtigte einen Suzuki Swift einer 44-jährigen Frau aus den Niederlanden zu überholen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich ein 21-jähriger Mann aus Wuppertal, welcher die Emmericher Straße in Fahrtrichtung Kleve befuhr, mit seinem Fahrzeug (grauer Opel Corsa) in den Grünstreifen aus. Dort verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Fahrzeug der Frau aus den Niederlanden kollidierte.

Durch die Kollision geriet der Opel Corsa in die neben der Straße bewachsene Grünfläche, während der Suzuki Swift auf die Seite kippte. Die Frau aus den Niederlanden sowie die beiden Insassen des grauen Opel Corsa, neben dem Mann aus Wuppertal hatte sich auch noch ein 23-jähriger Mann aus Rheine in dem Fahrzeug befunden, verletzten sich schwer und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Fahrer des braunen Seat Toledo, in welchem sich laut Zeugen zum Unfallzeitpunkt auch eine weibliche Beifahrerin befunden haben soll, entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen konnten den Fahrer des braunen Seat Toledo wie folgt beschreiben: - männlich - ca. 60 Jahre alt - ca. 170cm groß - graue Haare - Brillenträger - zum Unfallzeitpunkt soll sich auch eine weibliche Beifahrerin im Wagen befunden haben

Die Polizei sucht den flüchtigen Unfallverursacher und seine Beifahrerin und bittet um weitere Zeugenhinweise an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell