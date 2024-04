POL-Bremerhaven: Diebstähle in der Fußgängerzone: Unbekannte Täter haben es auf Tische und Stühle abgesehen

Bremerhaven (ots) - Ein Verkehrsunfall im Bremerhavener Stadtteil Lehe hatte am heutigen Dienstagmorgen, 23. April, den Ausfall einer Ampelanlage zur Folge. Die Ampel an der betreffenden Einmündung ist bis auf Weiteres nicht in Betrieb. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 34-jährige BMW-Fahrerin gegen 8 Uhr die Rickmersstraße in Richtung Osten. An der Einmündung zur Hafenstraße kam die ...

