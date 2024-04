POL-Bremerhaven: Unfall im Ortsteil Bürgerpark - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Der Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmittag, 18. April, ein Einbruchdiebstahl im Stadtteil Lehe gemeldet. Die Beamten wurden gegen 12.30 Uhr zur Bromberger Straße, nahe der Straße Am Leher Güterbahnhof, gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter offenbar in der Zeit von Donnerstag, 28.März, bis gestern Mittag in dem Mehrfamilienhaus einen Kellerverschlag ...

