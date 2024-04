Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Felgen aus Keller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Der Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmittag, 18. April, ein Einbruchdiebstahl im Stadtteil Lehe gemeldet.

Die Beamten wurden gegen 12.30 Uhr zur Bromberger Straße, nahe der Straße Am Leher Güterbahnhof, gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter offenbar in der Zeit von Donnerstag, 28.März, bis gestern Mittag in dem Mehrfamilienhaus einen Kellerverschlag aufgebrochen und daraus vier hochwertige Mercedes-Felgen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell