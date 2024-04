Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Päckchen aus Post-Karren entwendet: Zeugen in Geestemünde gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht Zeugen eines möglichen Diebstahls von Postsendungen aus einem Zustellwagen im Stadtteil Geestemünde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Zusteller mit einem Handkarren am Mittwoch, 17. April, gegen 12.30 Uhr im Bereich der Straße Am Holzhafen unterwegs. Dabei musste er hin und wieder zur Zustellung Gebäude betreten. Eine solche Gelegenheit nutzte dabei offenbar eine unbekannte Person und entwendete aus dem Karren mehrere Sendungen. Dem Mitarbeiter des Postunternehmens fiel erst später auf, dass unter anderem diverse Päckchen fehlten.

Am selben Nachmittag meldete sich eine Anwohnerin der Hohenstaufenstraße beim Polizeirevier Geestemünde. Sie gab an, dass ein Zeuge gegen 14.30 Uhr ein an sie adressiertes Päckchen aufgerissen in der Wilhelm-Brandes-Straße gefunden und bei ihr abgegeben habe. Demnach habe der Zeuge dort sogar mehrere beschädigte Päckchen gefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer am Mittwoch zwischen 12.30 und 14.30 Uhr im Bereich Holzhafen/Hohenstaufenstraße/Wilhelm-Brandes-Straße auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0471/953-3321 zu melden.

